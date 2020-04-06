國民黨立委葉毓蘭今日於立院內政委員會質詢時提問，中選會部署每個投開票所多少個口罩，中選會主委李進勇表示每個投開票所會有30個備用口罩。葉毓蘭說，這樣的數量恐怕不夠，屆時投票所可能還要準備電鍋乾蒸口罩。

疫情指揮中心指揮官陳時中昨日示範如何用電鍋「乾蒸口罩」，蒸完後將口罩帶上並表示「熱熱的很舒服，味道也滿好，每天早上弄一下，就像拿到新的一樣。」

葉毓蘭問到，若民眾有發燒、咳嗽、呼吸道等症狀，能否行使投票權。中選會主委李進勇表示，依目前法規，沒有辦法禁止。

葉毓蘭表示，中選會的補選防疫宣導中，建議有發燒、咳嗽現象的民眾都應該戴口罩。李進勇回應，現在強度已經升高，不論有無發燒咳嗽，都要配戴口罩。

葉毓蘭指出，以板橋為例，一個投開票所可能就有1千多人，在這樣的情況下，30個口罩夠嗎？李進勇說，目前已經在宣導請大家自備，物資有限，沒辦法每個人都發放一個。葉毓蘭擔心，並表示到時候投票所可能要準備電鍋。

(中時 )