連假期間哪裡算是人潮擁擠？指揮官陳時中表示，嚴格來說，不限於細胞簡訊的11個風景區，只要有些地方特別擁擠，有密切跟不特定人群接觸就要這樣做。陳說定義很困難，可以的話「大家最好都在家上班，禁止非必要外出。」

陳時中說，像是服務業等沒辦法在家上班的話，需嚴格遵守安全距離、戴口罩、勤洗手。他說，沒辦法每件事情都要靠政府做，要有自覺的意志，保護好同事和家人。

陳時中強調，有旅遊史的時候，有症狀不要上班也不要上學。老闆、學校都不能要求有旅遊史又有症狀時又做出相關懲處。勞動單位會來處理相關問題，如果真的是這樣的情況希望可以停留在家裡，未來補班等，再討論，只要有症狀不能有任何不給薪。模糊時勞資雙方在做討論。

要統一規定哪些地點很困難，陳時中表示，希望禁止非必要的外出，辦公場合，資料或是電腦需要回去拿的話，要少跟同事接觸，辦公處所報告過，一定要把安全距離隔開，任何措施都能安全，台灣不要全面禁足，但有任何群聚，社區感染嚴重，不排除用更嚴格的方式。

(中時 )