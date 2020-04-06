北京八達嶺長城景區上月24日重新開放後，即傳出有人在牆上刻字等不文明行為，引起輿論關注。景區周日（5日）公布《關於對破壞文物等不文明旅遊行為加大懲戒力度的提示》（下稱《提示》），指從周一（6日）起將對7類破壞文物行為進行處罰，並納入旅遊不文明行為記錄，限制購票參觀。

《提示》指出，為加強長城文物保護工作，嚴厲懲戒破壞文物的行為，景區將對刻劃、故意損壞等7類破壞文物行為給予相應的行政處罰；構成刑事犯罪的，交由警方依法處置。景區還將根據有關法律規定，將不文明的遊客納入旅遊不文明行為記錄，限制購票參觀。有關「黑名單」將定期向社會公布，加大曝光力度，強化社會輿論監督。

景區指出，長城是人類歷史上宏偉壯麗的建築奇迹，和無與倫比的文化景觀。在此，景區提示廣大遊客，在遊覽過程中，遵紀守法，文明遊覽，共同保護珍貴的長城文化遺產。

(中時 )