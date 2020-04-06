在警消合力協助下現場以棉被遮蔽，讓產婦順利產下寶寶。（台中市第三分局提供／台中馮惠宜傳真）

台中一名25歲黃姓初產婦正要攔車往醫院待產，未料寶寶急著要出生，計程車司機只好衝進鄰近派出所求救，警方隨即打119，邊安撫產婦情緒，並使用周邊物品築起遮蔽簾，消防救護人員也迅速於5分鐘內趕到，警消人員便合力便將產婦移置到擔架上，以棉被遮蔽接生，過程順利，現場兩名協助的警員皆未婚，但看到寶寶誕生不但鬆口氣，也感動萬分。

4月5日12點多，台中市警察局第三分局正義派出所突然衝進1位神色著急的計程車司機，表示有名產婦在附近超商即將臨盆，卻無法坐上計程車前往醫院生產，請求警方協助。

當時在派出所裏的巡佐林錫井、警員梁嘉宏及朱君涵聽完司機的說明，隨即趕往現場，發現孕婦已經臨盆，甚至可以看到寶寶一小部份的頭，知道狀況急迫，警方隨即通報119，同時安撫產婦情緒，並使用周邊物品先幫產婦遮蔽。

消防局信義分隊也迅速於5分鐘內趕到現場，救護人員發現寶寶已迫不及待出來，警消人員便合力便將產婦移置到擔架上，現場以棉被遮蔽，立即協助產婦生產，所幸過程順利，產婦現場順利生出小寶寶，也讓現場的人都鬆了一口氣，後續便由救護車將產婦送往醫院進行後續處置。

參與這場街頭接生的警員梁嘉宏及朱君涵分別為25及29歲都還未婚，他們表示，警察工作包羅萬象，從警以來，每天接觸到的奇奇怪怪案件也不少，但卻是第一次接到協助產婦的案件，看到產婦的狀況時，第一時間確實有些緊張，但知道只有自己先沉住氣，才能好好協助民眾，看到寶寶誕生的瞬間也很感動。

(中時 )