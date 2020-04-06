海底撈復工後漲價？ 發言人證實 10:512020/04/06 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海底撈恢復堂食之後漲價了。(取自網路) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有大陸網友在微博發佈消息稱，海底撈恢復堂食之後漲價了。海底撈相關負責人5日證實這個消息，並表示漲價是受疫情及成本上漲影響，但整體菜品價格調整控制在6％，各城市實行差異化定價。 《新京報》報導，就成本上漲的原因，海底撈方面稱，目前海底撈各家門店復業桌數、接待顧客數量均有所限制，員工也無法滿員工作，人力成本加上部分食材成本上漲，公司決定調整門店部分菜品的價格。 (旺報 ) #海底撈 #漲價 #大陸 #城市 #武漢肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 大嘴能沉船 美海軍部長痛批艦長 12:162020/04/04 軍事 陳學聖：政府對外捐口罩前 請先問過民眾 13:322020/04/04 政治 新冠肺炎疫情第一間！美國首家銀行宣布破產倒閉 13:312020/04/04 國際 國內累計355人確診 50人解除隔離 14:062020/04/04 生活 清明祭祖「疫」起來，太平區掃幕人潮銳減9成 14:382020/04/04 生活 人潮爆恐破口 屏縣恆春成立防疫緊急指揮中心 縣長親坐鎮 14:472020/04/04 生活 陳以信：口罩國家隊要打國際杯前應先透明化 16:212020/04/04 政治 美國返台沒戴口罩遛狗引關切 歐陽妮妮回應了 16:452020/04/04 娛樂 侯漢廷：只有執政黨沒資格批判連假出遊的民眾 19:062020/04/04 政治 定調不叫武漢肺炎 歧視大陸不會讓亞洲更好 17:412020/04/05 政治 兩岸熱門新聞 陸駐美使館：考慮優先撤回在美未成年留學生 - 兩岸 網民大交鋒 美：愚蠢病大流行 陸：可防可控豪華版 - 兩岸 美零售業黑暗時刻 逾60萬人停薪休假 - 兩岸 - 旺報 陸艦載版直-20 空運生力軍曝光 - 焦點新聞 - 旺報 免助跑戰機高門檻 陸軍工業冷感 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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