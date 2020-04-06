有大陸網友在微博發佈消息稱，海底撈恢復堂食之後漲價了。海底撈相關負責人5日證實這個消息，並表示漲價是受疫情及成本上漲影響，但整體菜品價格調整控制在6％，各城市實行差異化定價。

《新京報》報導，就成本上漲的原因，海底撈方面稱，目前海底撈各家門店復業桌數、接待顧客數量均有所限制，員工也無法滿員工作，人力成本加上部分食材成本上漲，公司決定調整門店部分菜品的價格。

(旺報 )