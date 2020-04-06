半導體測試介面廠精測（6510）受惠5G商用化前的供應鏈備料需求顯現，2020年首季營收表現持穩高檔，表現符合預期，第二季營運續看升。今（6）日不畏大盤劇烈震盪，股價開高後走揚，最高上漲4.34％至746元，早盤維持逾3.5％漲幅，表現較大盤穩健。

精測股價受台股股災影響，3月23日下探584元的5個月低點，1個月來波段跌幅達42.18％，隨後股價打底回升，近日站回持穩700元之上。三大法人近期買賣超調節互見，近2周合計小幅賣超80張。

精測公布2020年3月自結合併營收3.38億元，月增達17.91％、年增達68.05％。累計首季合併營收9億元，雖季減10.64％、仍年增48.48％，同步改寫同期新高，表現符合公司及市場預期。

精測表示，5G即將步入商用化，隨著5G通訊獲得實質落地應用，成功帶動精測近期營運業績表現。包括應用於5G基地台的射頻（RF）晶片、智慧型手機的核心應用處理器（AP），均是推動3月垂直探針卡（VPC）銷售業績成長的主力產品。

展望後市，投顧法人指出，受惠客戶5奈米量產出貨，原先預期精測營收成長動能將自第二季起加速。但隨著新冠肺炎疫情延燒全球，對營運成長動能增溫造成變數，客戶是否遞延下單將成為觀察焦點。

投顧法人認為，即使在客戶未大量拉貨、4～6月營收表現僅與3月相當的最差狀況下，精測第二季營收預估仍可望季增達雙位數百分比，但若季增率未達2成，則目標價將有下修風險，故維持買進評等不變，但將目標價自1200元下修至1000元。

(時報資訊)