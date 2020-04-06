受惠於疫情影響改變工作模式，work from home(WFH)需求增加，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，包含商務筆電、伺服器、路由器等皆見到訂單增溫；從中長期來看，此次台灣因防疫措施得宜，疫情相對受控，在其他國家封城限制商業活動的同時，台灣供應鏈見到轉單機會。

在work from home的題材上，今早由廣達(2382)和群光(2385)等領軍帶動族群上攻，該兩檔個股也是本周的法說概念股。廣達去年第四季三率三升，毛利率繳出4.8％的高點，營益率更衝上10多年來首見的2.3％，帶動2019年第四季獲利上升至45.14億元，季增4.1％、年增9％，雖然廣達2019年營收僅有成長0.2％，可是獲利能力提升，全年獲利達159.43億元、年增5.5％，EPS為4.14元。廣達明天將參加美林證舉辦的電話會議。

群光參加寬量國際舉辦之電話會議，會中向投資人說明群光業務概況及未來前景。同時本周4月9日為群光除息交易日，現金股利5月12日發放，去年群光稅後獲利為58.39億元、創歷史新高，年增率高達63％，EPS也因此來到8.45元，不僅也創歷史新高，並比2018年EPS增加3.23元，群光董事會也通過每股將配發5.9元現金股利，配發率約為7成。群光多年蟬聯全球筆電影像模組市占第一名，將可望受惠於智慧辦公室商機。

(時報資訊)