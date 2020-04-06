阿明這天趁午休時間到士林有名的「飛來發運彩行」，先買了一張運彩，就順便做做腳底按摩，過程中，按摩師傅專業地按壓腳底穴道，發現阿明時而發出酸痛、時而舒坦的聲音，隨後展開兩人力度與聲量的較量，突然間，阿明沒了聲音，師傅抬頭一看只見阿明屏氣凝神地盯著電視，接著大喊一聲「GOAL」，原來阿明在享受按摩的同時，一直都在關注電親上播出的足球比賽！

《時來運轉》雙重享受在這裡！買運彩你也可以這樣爽

位在士林夜市出入口的「飛來發運彩行」，招牌顯眼、人潮不斷，一直都是大家耳熟能詳的複合式店家，提供按摩及販賣彩券等服務，也是許多外國觀光客到士林夜市一帶一定會到此一遊的地方。

「飛來發運彩行」因應潮流不斷調整經營模式，因店面位在觀光景點，當觀光客走累時，可以到裡面入店按摩休息，買軍彩後，還可躺著按摩觀看賽事，同時提供消費者買運彩、看比賽，還有享受按摩的三重爽度。

買過運彩的人都知道，買運彩吸引人的地方，就是花時間分析球隊的賠率後，再以經驗的累積和專業分析如何下注，讓投注運彩的刺激感大增，同時也能支持台灣體育，運彩每消費100元就會挹注10元作為運動基金，大家一起為台灣體育盡一份心力！

(中時電子報)