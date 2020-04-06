台東縣消防局某分隊，2名隊員同時出現發燒和上吐下瀉的情況，由於正值新冠肺炎疫情期間，該分隊立刻最高規格防疫措施，進行人員管控，並將隊員送醫採檢，雖然驗出是陰性，但是還是要求進行14天居家隔離，隊裡也一度封隊近24小時，改由其它分隊支援勤務，目前隊裡己經恢復運作，人員也陸續歸建。

台東市郊消防分隊2兩名隊員，3日在隊裡待命執勤，吃過便當後，兩人同時出現發燒，上吐下瀉的情況，由於正值防疫期間，隊上不敢大意，除了將兩人依規定防護緊急送醫治療，也封鎖全進行消毒工作，隊裡勤務也暫時由其它分隊支援。

2名隊員經過治療，情況好轉，檢體採樣後，於4日下午確定都是陰性，不過，隊裡還是依規定，要2人進行14天居家隔離，同時陸續返隊的隊員進出，都要消毒和體溫量測，封隊近1天的分隊也恢復運作。

台東縣消防局表示，該分隊後門拉上封鎖線，因為了管制人員從前門進出，以方便量測額溫及消毒，民眾不必恐慌；附近的民眾說，這兩天都沒有聽到救護車和消防車出勤的呼嘯聲，還以為是連假放假，不了解是否有封隊的情況。

台東消防局說，目前分隊己經解除管制，不過，因為人力吃緊，出勤還是會依情況，請周邊分隊支援。

(中時 )