中壢21歲謝姓男子在居家檢疫期間，不但外出，甚至搭高鐵一路南下到台南，桃園市長鄭文燦獲悉，怒斥謝男完全違反原則，指示衛生局從嚴裁處，謝男恐被依最高上限開罰100萬元。
21歲謝姓男子正在進行居家簡易，2日晚間6點發生訊號異常，警方獲報前往謝家找人，調閱監視器發現他近中午11點私自外出，從手機軌跡追蹤到謝男先在中壢吃飯，下午2點竟跑到高鐵桃園站，一路搭高鐵南下到台南返回老家，警方連忙通知他返家。
謝男稱以為自己2日就解除列管，但正確解列時間是3日0時，警方已依規定製作查訪表，移送衛生局裁罰。
「這個是罪加一等！」鄭文燦6日在防疫會議指出，居家檢疫趴趴走，已經列為處罰對象，謝姓男子竟然搭乘大眾交通運輸工具高鐵，指示中壢警分局將詳細的資料從嚴移送處分。
鄭文燦說，桃園目前逮到違反居家隔離或居家檢疫者有63件、67人，開罰800多萬元，在六個直轄市裡面名列前茅。
(中時 )
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