韓籍夫妻來台旅遊因違反檢疫隔離措施遭重罰30萬元，遭移送行政執行署強制執行，2人於2日在桃園機場出境前被移民署攔下，由於2人身無分文，當場執行身上現金1000元，並通知韓國駐台機構協調韓國教會安置2人，但據了解，執行署日前派員到韓國教會勸諭2人繳清，但2人稱教會只願提供處所至5日，2人無處可去，恐赴桃園機場流浪成為「人球」，形成另類的「航站情緣」。執行署已密切注意2人行蹤。

據指出，韓籍夫婦是今年2月25日自高雄小港機場入境觀光旅遊，因違反飯店內檢疫隔離措施，被高雄市衛生局各裁處新台幣15萬元罰鍰，4月1日移送行政執行署高雄分署執行。因2人早已離開飯店，行蹤不明，高雄分署移送執行當天即依法限制2人出境，並分別囑託國際機場所在的台北、桃園分署隨時待命。

4月2日2人準備自桃園機場出境，已由移民署攔阻，立即聯繫桃園分署派人至桃園機場，2人表示來台旅遊，因溝通上認知錯誤而遭裁罰，入境時攜帶現金5萬元，已花費殆盡，無信用卡，執行官檢視隨身物品僅有現金新台幣1400元、韓元6元及來台採購之名產一袋與隨身衣物，當場執行新台幣1000元，其餘酌留給2人生活費。

執行官告知2人繳清罰鍰後，即可解除境管返國，高雄分署因2人已無資力，協調韓國駐台機構派員協助安置。

據了解，2人是被安置在韓國教會，執行署曾派員勸諭2人盡速繳清罰鍰。但2人表示，2人沒有錢，也沒有信用卡，韓國駐台機構亦無提供海外緊急救助金，加上韓國教會表示只能提供2人安置到4月5日，2人考慮到機場流浪。據了解，2人目前被限制出境，執行署將密切注意2人行蹤。

(中時 )