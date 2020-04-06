和戴志偉爆出婚外情的美女同事。(圖／翻攝自東網)

香港男星戴志偉拍戲30多年，雖多飾演配角和反派，但出眾演技備受肯定，有「綠葉王」、「無綫御用奸人」稱號，9年前他淡出演藝圈，轉而投身保險業闖出一片天，近日卻遭爆料，背妻偷吃年輕美女同事，更因為遭到記者追問，飆粗口「你們是垃圾不是人」。

戴志偉2011年離開無線台後，就專職做保險，外傳他年薪逾200萬港幣（約新台幣780萬），加上和太太結婚多年育有2子，一家生活幸福和樂，堪稱人生勝利組，未料近日卻爆出，他和嫩妹女同事十指緊扣在潛水灣甜蜜約會，疑似背妻發展婚外情，引起熱議。

而消息一出，不少媒體都在他住所外等待，希望能得到他的回應，他現身後情緒激動，對著記者飆粗口「X你老母！我報警呀」，而他狂罵將近半個小時，過程中皆未戴口罩，並拿出手機反拍，稱自己光明正大不需戴口罩，指責媒體不敢以真面目示人，「你們是垃圾不是人」。

(中時電子報)