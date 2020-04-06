桃園市6日一早開防疫會議。

清明連假剛結束，為了避免旅遊染疫，桃園市長鄭文燦6日在防疫會議中指出，針對在4天期間如果有到過人潮較多處的公務員，要自主健康管理如戴口罩、避免搭乘交通工具，學校師生也比照辦理，強調公務員要以身作則，違反者除面對傳染病防治法，還會因損及機關名譽要依規定究責。

教育局長高安邦在防疫會議中指出，為降低因連假期間部分師生掃墓、出遊，返校後可能造成防疫破口，已指示各級學校進行全校性消毒清潔，並實施全校性衛教宣導，嚴格執行師生健康監測，如發現身體不適，應配戴口罩立即就醫或在家休息。

人事處長黃新雛也表示，公務員要以身作則，面對連假可能引發另一波疫情，已通令各局處，若公務員連假有出遊到風景區、遊樂場、夜市或商圈等人潮聚集地，或是進行掃墓等宗教場所，上班時要做好個人防護措施，配戴口罩，若有不適要立即就醫並告知旅遊史，平時也要保持適當社交距離，她也提到，政府規定要全程配戴口罩、量體溫的場所，如大眾交通運輸工具，公務機關同仁務必遵守，不遵守違反除了受罰，還因為損及機關名譽，各機關要依規定究責。

鄭文燦說，針對中央疫情指揮中心希望51連假的時候要進行分流減量的管制，還有一段時間，我們會做充分的準備，在這段時間，針對夜市商圈還有竹圍、永安兩個漁市，一樣要進行分流、減量的管制，讓人潮可以降低，觀光旅遊局也有一套即時的影像系統，可以看到各景點的人潮的情況，夜市、商圈跟漁市也會盡量地加強。

鄭文燦提到，清明連假4天，警察局做了很多的宣導，熱門景點人潮較平常假期減半，他特別向各區公所及市政府民政局各公墓、納骨塔、殯儀館、生命園區的人員道謝，在2月28號開始就開放入塔入園祭拜，讓4月4號、5號兩天只剩零星的家庭祭拜，跟以往清明掃墓的壅擠情況完全不一樣，他也謝謝各大祭祀公業，團體祭祖都取消改成派代表，像新屋的葉五美公，以前是清明掃墓、萬人祭祖，這次推派30個代表，儀式一樣莊嚴，他相信各大祭祀公業的調整，減少了群聚感染的風險。

(中時 )