陸3月至今共驗放出口防疫物資達102億人幣 11:252020/04/06 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸海關總署綜合業務司司長金海於5日召開的大陸國務院聯防聯控機制舉行新聞發布會上表示，從3月1日到4月4日，大陸全國共驗放出口主要疫情防控物資價值102億（人民幣，下同），主要包括口罩約38.6億片，價值77.2億元，防護服3752萬件，價值9.1億元，紅外線溫度計241萬件，價值3.31億元，呼吸器1.6萬台，價值3.1億元，新型冠狀病毒檢測試劑284萬盒，護目鏡841萬副。 (旺報 ) #價值 #大陸 #出口 #物資 #紅外線 也許您會感興趣 推薦閱讀 資源整合 錢用在刀口上 04:102020/04/02 地方新聞 基隆火車站南口架紅外線 人流順暢 04:102020/04/02 地方新聞 陸援外物資達2635噸 川普：完全支持 13:302020/04/02 兩岸 怕丟臉 歐美傲慢 陸捐口罩不領情 04:092020/04/03 焦點新聞 陸搶美國原油 擬增1億桶儲備 04:092020/04/03 焦點新聞 財部示警 台灣 小心遭列匯率操縱國 04:092020/04/05 財經要聞 3月出口遇逆風 負成長上看5％ 04:092020/04/05 財經要聞 復工趕進度 陸市場監管總局：嚴防市場壟斷行為攪局 09:562020/04/05 兩岸 口罩海盜 美正失去盟友 01:212020/04/06 國際大事 日本的「封城」與各國認知大不同 10:392020/04/06 國際 兩岸熱門新聞 美零售業黑暗時刻 逾60萬人停薪休假 - 兩岸 - 旺報 網民大交鋒 美：愚蠢病大流行 陸：可防可控豪華版 - 兩岸 陸艦載版直-20 空運生力軍曝光 - 焦點新聞 - 旺報 免助跑戰機高門檻 陸軍工業冷感 - 焦點新聞 - 旺報 美疫情降溫？川普：重點疫區危機「趨緩」 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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