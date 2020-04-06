大陸海關總署綜合業務司司長金海於5日召開的大陸國務院聯防聯控機制舉行新聞發布會上表示，從3月1日到4月4日，大陸全國共驗放出口主要疫情防控物資價值102億（人民幣，下同），主要包括口罩約38.6億片，價值77.2億元，防護服3752萬件，價值9.1億元，紅外線溫度計241萬件，價值3.31億元，呼吸器1.6萬台，價值3.1億元，新型冠狀病毒檢測試劑284萬盒，護目鏡841萬副。

(旺報 )

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