高雄市長韓國瑜罷免案將可能進入第三階段投票，但碰上新冠肺炎在全球肆虐，台灣疫情也開始人傳人階段，罷韓團體仍無視疫情嚴峻，執意罷韓，高雄市副市長李四川和陳雄文都回應，「罷免成敗與否，交給市民去選擇，一切依法行政」。

對於國民黨內先前曾傳言，如果「罷韓成功」，副市長李四川準備上場。而李四川聞訊則駁斥這是不實傳聞，霸氣宣稱「罷免韓國瑜就是罷免李四川」，他戶籍還在新北沒有任何參選準備。

據《聯合》報導，身兼高雄市選委會主委的陳雄文表示，「罷韓有關投開票所、選務人員配置等，高雄選委會都有做相關準備，一切依法行政」。李四川也指出，「罷免成敗與否，交給市民去選擇，市府不會鬆懈」。

另外，若第二階段中選會審核通過立案，將在18日前公布，且第三階段將可能訂在6月中下旬。屆時會視疫情發展，做滾動研擬、討論。中央選舉委員會主任委員李進勇今天在立院進行業務報告則表示，「若要進行投票，因為其規模較大，防疫工作壓力會比較大，會再與相關單位進行協商」。

(中時電子報)