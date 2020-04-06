胡潤研究院6日公布「疫情兩個月後全球企業家財富變化特別報告」，研究了胡潤全球富豪榜上的企業家在2020年2月1日到3月31日兩個月內的財富變化。報告顯示，在新冠肺炎疫情暴發之前，全球還能找到2,816位「十億美金企業家」，兩個月後，已有20％失去了這一稱號。而一個月前還在胡潤全球百富榜上的富豪們，已在近兩個月損失了人民幣（下同）2.6兆元，占他們全部財富的12.6％。

東方財富網報導，胡潤調查指出，過去兩個月，全球股市大幅下跌，道瓊指數下跌21％，印度、法國、德國和英國下跌四分之一，日本下跌18％。港股下跌10％。全球主要股指中唯一上漲的是上證指數，上漲了0.2％。此外，大多數貨幣兌美元走軟，英鎊兌美元跌6.3％，印度盧比兌美元跌5.2％，人民幣兌美元跌2.3％，歐元兌美元跌0.4％。

胡潤全球百強企業家中，只有9％的人近兩月財富增加，86％的人財富減少，5％的人財富保持不變。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，過去兩個月，全球百強企業家的財富減少了12.6％，蒸發了過去兩年半所創造的財富，相當於每人每天損失4億多元。

胡潤稱，中國是相對的贏家，中國股市比美國和歐洲股市更能抵禦病毒的影響。在疫情爆發之前，根據該研究院統計，全球共有2,816位十億美元企業家，兩個月後，隨著全球股市的財富蒸發，這個數字已經下降了20％。

胡潤表示，百強中只有9人的財富在過去兩個月裡有所增長，全部來自中國。他稱，病毒在全球範圍內造成了對醫療設備製造商需求的激增，「封鎖」也帶來了企業視訊會議和學生線上教育的發展，令人意外的是，中國的豬肉生產商在百強中也占了兩個席位。

百強中漲幅最大的前五名中兩位是中國的豬肉生產商：新希望集團董事長劉永好財富增加了20％，達到1,050億元；來自牧原股份董事長秦英林和他妻子錢瑛財富增加了16％，達到1,550億元。全球對呼吸機和其他醫療設備的需求激增，邁瑞醫療創辦人徐航財富因此增加了26％，達到950億元。

(工商 )