大學「個人申請」二階甄試將在4月15日至5月3日舉行，考生感冒發燒可否參加？教育部長潘文忠表示，除非他們自行放棄，否則各大學校系都會有備用試場讓身體不舒服或發燒考生應考，以保障他們的升學權益。

立法院教育及文化委員會今天審查教育部預算，民進黨立委張廖萬堅質詢指出，個人申請二階甄試即將登場，有7萬多人參加，而疫情又這麼嚴峻，如果有考生發燒，他們能繼續參加考試嗎？

張廖萬堅說，大學二階甄試，考生通常要跑2、3場，過去他們如果有小感冒而發燒，是可以繼續應考的，但現在疫情嚴峻，如果校系不讓發燒考生應考，他們可能吃退燒藥後仍去考，這對防疫更不利。

潘文忠回應，因為疫情而被居家檢疫或隔離的考生，不能出門甄試，教育部有為他們訂定一套升學辦法。至於當天發燒或身體不適的考生，各大學校系都會有備用試場讓他們應試，考生不用擔心升學權益受損。

民進黨立委黃國書也質詢說，二階甄試時，家長是否能陪考？他最近接到許多家長的詢問，他們小孩最近要參加醫學系二階甄試，想要去陪考，不知可不可以？潘文忠回覆，家長能不能陪考，各大學校系最近會陸續公布。

此外，還有立委質詢問，接下來有三大升學考試，包括5月2日及3日是四技二專統測、5月16日及17日是國中教育會考、7月3日至5日是大學指考，考生應試時，到底要不要戴口罩或以梅花座應考？

潘文忠表示，考生要用什麼方式應考，教育部已有幾個腹案，不過因為疫情每天在變化，現在講出來的方案，搞不好過幾天又不適用了，因此，教育部會在跟中央疫情指揮中心討論後，在考試前兩周，公布確切的方案。

不過民眾黨立委高虹安表示，現在國家考試已改採梅花座，原本每間試場有40個考生，現在都改為只能20人。他質疑，如果升學考試要發口罩給考生及增加更多考場，僅有兩周時間準備，來得及嗎？

(中時 )