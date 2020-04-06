高雄市旗津渡輪站碼頭前方內港，今(6日)凌晨驚見一具男性浮屍。經警消與海巡協助打撈上岸後發現死者並無外傷，但因身上無身分證件，無法辨識身分，目前高雄港警總隊已將遺體暫放在殯儀館，並公布衣著特徵希望民眾指認。

警方調查，死者口腔內僅剩一顆上排門牙，年約60歲，短髮並戴著金框眼鏡、，身上穿著咖啡色橫條紋長袖T恤、黑色運動長褲、腳穿黑色運動鞋、黑襪。希望家有失蹤協尋對象的民眾能前往高雄市立殯儀館協助指認。

(中時電子報)