旗津渡輪站驚見男浮屍 身分無法辨識警盼民眾指認 11:052020/04/06 中時電子報 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 旗津渡輪站馬頭附近凌晨驚見一具男浮屍，由於身分無法辨識，警方盼民眾能協助指認。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市旗津渡輪站碼頭前方內港，今(6日)凌晨驚見一具男性浮屍。經警消與海巡協助打撈上岸後發現死者並無外傷，但因身上無身分證件，無法辨識身分，目前高雄港警總隊已將遺體暫放在殯儀館，並公布衣著特徵希望民眾指認。 警方調查，死者口腔內僅剩一顆上排門牙，年約60歲，短髮並戴著金框眼鏡、，身上穿著咖啡色橫條紋長袖T恤、黑色運動長褲、腳穿黑色運動鞋、黑襪。希望家有失蹤協尋對象的民眾能前往高雄市立殯儀館協助指認。 (中時電子報) #旗津渡輪站 #浮屍 #男性浮屍 #身上無外傷 #港警總隊 #打撈遺體 #協助指認 #高雄市立殯儀館 #旗津 #渡輪 也許您會感興趣 推薦閱讀 高捷橋頭糖廠附近工地開挖 驚見女桶屍 13:302020/04/02 社會 橋頭糖廠站空地旁驚見桶屍 嬌小女遭殺害逾7天 15:562020/04/02 社會 北市台北橋下女浮屍 3天前通報失蹤 13:482020/04/03 社會 女星坐台鐵驚見拋棄式XX被亂丟 氣罵「實在無法理解」 12:322020/04/04 娛樂 哈薩克女逛商場 驚見父遺像成地磚 13:202020/04/04 日常 驚見墾丁大街連假「這景象」呂文婉嘆：要一起沉船嗎 17:372020/04/04 娛樂 老公大陸打拚 驚見老婆握小王「大鳥」合影 00:022020/04/06 社會 謝金燕緊身服「雙峰隆起」 掀衣驚見「愛心腹肌」超猛 08:552020/04/06 星光 社會熱門新聞 賓士休旅車突冒火 媽抱孩衝下車躲一劫 - 社會 北市教育官員上班看A片打手槍 監視器全都錄 - 社會 是驢還是鯛？《迷因力量》埂圖酸爆出遊民眾 - 社會 役男收假不回營 負氣站路橋排水管三小時 - 社會 在家深蹲也出事？他「上上下下」被老闆看光全因... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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