針對清明連假出遊人潮導致國內醫界恐慌，深怕防疫破功，中央流行疫情指揮中心今（6）日上午特別召開臨時記者會公布新的防疫措施，指揮官陳時中解釋這是運用「大數法則」，主要是想要提醒國人注意。

疫情指揮中心對於人潮擁擠的定義，陳時中表示，人潮擁擠的密集度確實很難定義，可能是面積、門票收入、人流或者距離1公尺與室內1.5公尺，事實上很難被定義出來，主要是採取大數法則，有可能性的狀況盡量提醒大家注意。

所謂「大數法則」，有人解釋是在一個包含眾多個體的大群體中，由於偶然性而產生的個體差異，每個個體都有差異卻在大數法則的作用，整個群體呈現某種穩定形態。例如，電流是由電子運動形成的，每個電子的行為雜亂而不可預測，但整體呈現穩定的電流強度。

這波清明連假出遊人潮出乎預期，讓防疫人員緊繃神經，由於被感染者有期潛伏期，用大數法則可以解釋為目前看似國內整體疫情穩定，但是群體之中隱藏著眾多不可預測的個體變化，在未來幾天可能出現難以逆料的情況。

(中時 )