清明連假期間，許多觀光景點仍聚集大批人潮，侯友宜擔心成為防疫破口，呼籲民眾落實戴口罩、勤洗手、勤消毒等防疫工作，同持保持社交距離，6日一早即要求市府員工在民眾洽公處，確實做好室內1.5公尺社交距離，做好最嚴格把關，不能讓疫情持續擴散。（鄧博仁攝）

憂清明連假過後人潮聚集成防疫破口，新北市長侯友宜在連假後召開一級應變會議中再度要求進入校園、搭乘大眾運輸，應全面戴口罩，4月6日起進入新北市政府大樓強制戴口罩，確實落實防疫作為。新北市經發局為了防止飛沫傳染風險，在櫃台設起防護膜，避免洽公民眾與新北市上班員工飛沫傳染。（鄧博仁攝）

清明連假不少景點都湧入大量民眾聚集，就怕引發群聚感染，新北市長侯友宜不斷提醒民眾做好防疫，6日一早就在臉書PO文，提醒出門上班別忘了戴口罩、保持社交距離，即日起進入新北市政府大樓的同仁、民眾，皆需戴口罩，體溫異常或未戴口罩，不得進入。進入新北市政府的人員，也都按照規定戴上口罩。（鄧博仁攝）

清明連假期間，許多觀光景點仍聚集大批人潮，侯友宜擔心成為防疫破口，呼籲民眾落實戴口罩、勤洗手、勤消毒等防疫工作，同持保持社交距離，6日一早即要求市府員工在民眾洽公處，確實做好室內1.5公尺社交距離，做好最嚴格把關，不能讓疫情持續擴散。（鄧博仁攝）

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