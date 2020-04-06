侯友宜憂防疫破口 籲上班別忘了這件事 11:252020/04/06 中時 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 清明連假期間，許多觀光景點仍聚集大批人潮，侯友宜擔心成為防疫破口，呼籲民眾落實戴口罩、勤洗手、勤消毒等防疫工作，同持保持社交距離，6日一早即要求市府員工在民眾洽公處，確實做好室內1.5公尺社交距離，做好最嚴格把關，不能讓疫情持續擴散。（鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 清明連假期間，許多觀光景點仍聚集大批人潮，侯友宜擔心成為防疫破口，呼籲民眾落實戴口罩、勤洗手、勤消毒等防疫工作，同持保持社交距離，6日一早即要求市府員工在民眾洽公處，確實做好室內1.5公尺社交距離，做好最嚴格把關，不能讓疫情持續擴散。（鄧博仁攝） 憂清明連假過後人潮聚集成防疫破口，新北市長侯友宜在連假後召開一級應變會議中再度要求進入校園、搭乘大眾運輸，應全面戴口罩，4月6日起進入新北市政府大樓強制戴口罩，確實落實防疫作為。新北市經發局為了防止飛沫傳染風險，在櫃台設起防護膜，避免洽公民眾與新北市上班員工飛沫傳染。（鄧博仁攝） 清明連假不少景點都湧入大量民眾聚集，就怕引發群聚感染，新北市長侯友宜不斷提醒民眾做好防疫，6日一早就在臉書PO文，提醒出門上班別忘了戴口罩、保持社交距離，即日起進入新北市政府大樓的同仁、民眾，皆需戴口罩，體溫異常或未戴口罩，不得進入。進入新北市政府的人員，也都按照規定戴上口罩。（鄧博仁攝） 清明連假期間，許多觀光景點仍聚集大批人潮，侯友宜擔心成為防疫破口，呼籲民眾落實戴口罩、勤洗手、勤消毒等防疫工作，同持保持社交距離，6日一早即要求市府員工在民眾洽公處，確實做好室內1.5公尺社交距離，做好最嚴格把關，不能讓疫情持續擴散。（鄧博仁攝） (中時 ) #防疫 #民眾 #社交 #距離 #侯友宜 也許您會感興趣 推薦閱讀 社交距離 即日起上路 04:092020/04/02 財經要聞 疫情衝擊 宮廟參拜信徒腰斬 04:102020/04/02 地方新聞 宜縣針對公共區域 地毯式消毒 04:102020/04/02 地方新聞 桃竹苗公共場域 防疫大消毒 04:102020/04/02 地方新聞 守護抗疫天使 東北角餐廳贈防疫元氣便當 13:232020/04/02 生活 竹市防疫計程車24小時待命 防疫司機：這份工作很光榮 13:242020/04/02 生活 義大利疫情慘重 留台義籍老神父擔憂求救並表示感謝 21:162020/04/02 政治 泰國今起宵禁 自每日晚上10點起至次日凌晨4點止 04:092020/04/03 財經要聞 地方搶出招 替失業止血 04:092020/04/03 財經要聞 社交距離難規範 口罩戴好戴滿最有效 04:102020/04/03 生活新聞 政治熱門新聞 不忍了？政府豪捐千萬口罩..正妹發言人怒嗆一句話！ - 政治 罷韓最終結局 陳揮文預言出乎意料 - 政治 大甲媽遶境被罵翻 遊客卻擠爆墾丁？蔡正元：這件事侯友宜說對了 - 政治 為何清明節大家全跑墾丁？恐與這支影片有關… - 政治 命理師測字算台疫情 宅神一看驚吐6字 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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