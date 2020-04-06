嚴防新冠肺炎疫情倒灌，富邦金控昨日率先宣布，連假期間去過11個景點的員工即日起在家上班，同集團的台灣大哥大也跟進，已請曾經前往11個景點的員工，即日起居家工作並自主健康管理14天。

台灣大也是首家跟進此做法的電信業者。

清明連假湧現出遊人潮，指揮中心為了避免疫情擴散，4日發送2則「國家級警報」，點名11個台灣熱門風景區與景點，提醒民眾包持社交距離。

在指揮中心宣布後，富邦金控昨天開出第一槍，要連假期間旅遊11個景點的員工居家辦公，新光金控隨即後跟進。

同集團的台灣大哥大今天早上表示，因應政府發出國家警告旅遊地區，已請曾經前往的同仁居家工作並自主健康管理14天，以照顧全體同仁健康、不影響工作績效和同仁工作權益前提下，積極回應政府的防疫措施。

台灣大哥大強調，向來重視並積極回應疫情發展超前部署，自2月開始啟動異地備援、3月實施線上會議取代實體會議，並分批測試居家辦公。

(中時 )