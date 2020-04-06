根據約翰·霍普金斯大學 (Johns Hopkins University)的統計，全球新冠狀病毒確診數已經超過127萬人，全球死亡病例超過6萬9,300人。

全球累計病例最多的國家分別是美國確診達33萬7,072人，排名首位；西班牙累計確診達13萬1,646人，義大利確診人數為12萬8,948人，德國有10萬123人受到感染，法國確診數達9萬3,773人。

英國首相強森（Boris Johnson）在確診10天後宣告入院，唐寧街發言人表示，首相仍持續有新冠狀病毒感染症狀，入院只是「預防性舉措」。

南韓周一公布新冠狀病毒確診病例新增47人，為2月29日該國疫情達到最高峰以來首度跌破50例。

中國公布新增39件新冠肺炎確診病例，其中38例為境外移入，此外，無症狀感染者新增78人。

《日本時報》（Japan Times）報導，隨著東京、大阪等主要城市的確診病例持續飆升，日本政府消息人士透露，日相安倍晉三擬就新冠狀病毒疫情發布國家緊急狀態，其他日媒報導，安倍最快於周二宣布緊急狀態。

新加坡周日公布疫情爆發以來單日最多新增病例，截至當地時間周日中午，該國單日新增病例高達120人，且多數沒有國外旅遊史。截至目前為止，新加坡累計確診數超過1,300人，死亡病例為6人。該國已經在上周五宣布更為嚴格的社交距離措施。

(時報資訊)