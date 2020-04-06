大立光(3008)將於4月9日舉行法說會，大立光3月合併營收為54.44億元，月增48.26%，為歷年同月新高，不過大立光表示，受到全球新冠肺炎疫情延燒影響，4月拉貨動能將較3月下滑，儘管大立光預告4月將較3月下滑，美系外資仍維持「建議買進」評等，目標價4800元，大立光盤中股價走高，站回3800元關卡。

大陸地區在新冠肺炎疫情獲得控制後加速復工，在工作天數恢復正常及客戶補庫存效應下，大立光3月合併營收達54.44億元，月增48.26%，年成長38.67%，突破50億元關卡，為2019年11月以後單月新高，亦是歷年同月新高，累計第1季合併營收為132.14億元，年成長34.52%。

大立光將於4月9日舉行法說會，公布第1季財報，並說明第2季營運展望，全球新冠肺炎疫情持續延燒，大立光法說會如何看待第2季營運被視為全球智慧型手機產業及蘋果iPhone供應鏈景氣風向球，不過大立光已先預估，受到新冠肺炎疫情影響，客戶需求減弱，4月拉貨動能看起來較3月下滑。

在大立光公布3月合併營收後，美系外資發布最新報告續挺大立光，美系外資指出，儘管市場對智慧型手機看法負面，且即使iPhone需求可能年減6%到10%，但鏡頭需求仍可望因三鏡頭帶動年增5%到10%，我們認為，未來智慧型手機相機升級可能不在多鏡頭，而是在功能方面，如：更高光學變焦等升級等，加上7P將在今年成為大陸手機主鏡頭的主流，而iPhone也將在今年下半年升級為7P，我們不太關心玉晶光(3406)從大立光手中拿到的市場份額，由於今年上半年基期較低，且鏡頭將進一步升級，我們預計大立光2021年營收增長將重新加速，維持「建議買進」評等，目標價4800元。

(時報資訊)