新冠肺炎疫情衝擊，新建案市場延遲推案，今年3月新成屋、預售屋推案量僅約742.38億元，年減幅近3成3。住展雜誌研發長何世昌表示，建商推案信心與意願下滑，今年329檔實際推案量大致會落在1500~1600億元間。何世昌指出，在最樂觀的情況下，新冠肺炎疫情可能會到明年春季才可能見到曙光，這個時候「延後推案不能解決問題，降價才能」，建議業者「降價換現金」，趁現在降價三％、四％就會變很好賣的時候先降先贏，把手上存貨先賣個七、八成，讓本金安全入袋，剩下案量再且戰且走。

何世昌認為，建案降價要降到全天下的人都知道，更需大打媒體戰、選擇正確管道釋出廣告曝光，才能磁吸人氣先賣一波，否則目前市場人氣低迷，好不容易降價但消費者卻不知道，降了等於白降。因此，先降先贏換現金，才能保存實力渡過這波疫情寒冬，即使率先降價賭錯了，也不過少賺個三％、四％。但如果猶豫不決，等到全球失業潮襲捲而來，那就是人踩人了。

北台灣三都推案量大跳水，北台灣今年3月新成屋、預售屋推案量僅約742.38億元，若計算可售戶數，則今年3月新建案釋出的可售戶數僅有4,456戶，較去年同期(7,302)減少近3千戶，年減幅接近四成。

在個別縣市方面，新北市今年3月份新建案推案量近290億元，較去年同期驟減約百餘億元，推案量縮水金額為北台灣之冠。桃園市今年3月推案量約240億元，較去年同期減約60億元。台北市今年3月推案量近2百億元，較去年同期減約30餘億元；北市案量縮水較少，主要是去年同期推案量基期較低所致。

(時報資訊)