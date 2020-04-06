記憶體模組廠十銓科技（4967）第一季受惠記憶體IC價格上揚，前2月每股純益達1.54元。公司預期短期筆電、視訊會議等設備的急單支撐市場需求，市場研調機構預期第二季DRAM價格續漲，對公司仍有利。

十銓今年1月稅後淨利達0.35億元，年增1.45倍，每股純益0.52元，日前公布自結2月淨利6800萬元，單月EPS達1.02元。

據十銓財報資料顯示，去年底存貨金額高達13.34億元，不僅較去年第3季再增加16.4%，較前年同期大增1.35倍，並為上市來新高。本季營運可望持續受惠第二季記憶體IC價格續漲。因首季財報看俏，今日股價續揚。

觀察2020年第一季的市場發展，十銓預期，DRAM與NAND Flash在雲端、伺服器等應用的拉抬下，價格較2019年反轉向上。公司將策略重心從搶攻市佔率轉向提高獲利能力，發行可轉債提前布局IC等採購，1、2月獲利優於過往。

十銓表示，面對新冠肺炎疫情的影響，短期可望受惠於在家工作、遠距辦公需求大幅提升，伺服器、筆電、視訊會議等設備的急單支撐市場需求。中長期仍看好5G為核心的產業發展，AIoT、資料中心、AI、邊緣運算的需求。另外，根據研究機構觀察報導，記憶體產業第二季可望維持成長，惟仍須持續關注疫情對消費信心所造成的影響。

(時報資訊)