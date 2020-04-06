中央流行疫情指揮中心今提前召開記會，在上午10時即急著說明，將再度升級防疫，並且擴大醫療機構之採檢。

由於清明節連假期間，台灣有墾丁等多處旅遊景氣，出現大批人潮，使清明節後的防疫工作上緊發條，指中心指揮官時中表示，民眾在連假期間出遊後，若有出現症狀者，先不要上班、不要上課。

陳時中表示，由於人潮過度擁擠，會增加群聚的疫情風險，因此，一旦在連假出遊後，若發現身體不適，請暫時不要上班與上課，避險出現防疫破口。

(工商 )