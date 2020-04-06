連假出遊後現症狀者 別去上班、課 11:222020/04/06 工商 數位編輯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心今提前召開記會，在上午10時即急著說明，將再度升級防疫，並且擴大醫療機構之採檢。 由於清明節連假期間，台灣有墾丁等多處旅遊景氣，出現大批人潮，使清明節後的防疫工作上緊發條，指中心指揮官時中表示，民眾在連假期間出遊後，若有出現症狀者，先不要上班、不要上課。 陳時中表示，由於人潮過度擁擠，會增加群聚的疫情風險，因此，一旦在連假出遊後，若發現身體不適，請暫時不要上班與上課，避險出現防疫破口。 (工商 ) #連假出遊 #症狀 #上課 #人潮 也許您會感興趣 推薦閱讀 輸入性無症狀者 兩岸須嚴防 04:092020/04/02 焦點新聞 台應嚴防 無症狀者境外輸入 04:102020/04/02 兩岸要聞 陸無症狀感染者 共1367宗 04:102020/04/02 兩岸要聞 入境有症狀 採陰才放行 04:102020/04/03 生活新聞 春捲老店人潮不如往年 04:102020/04/04 地方新聞 清明連假人潮回流 基隆廟口人潮增5成 16:502020/04/04 生活 侯漢廷：只有執政黨沒資格批判連假出遊的民眾 19:062020/04/04 政治 連假出遊 隔天出現呼吸道症狀 美女醫嘆：何必呢？ 17:292020/04/05 生活 歐美返台失嗅覺味覺 病毒株恐變異 01:202020/04/06 政治要聞 桃公務員連假出遊要自主管理 違者究責 10:552020/04/06 生活 生活熱門新聞 一個月前的義大利？急診醫憂：台灣人準備後悔 - 生活 學校急查清明旅遊史！到過11風景區「先請假1周」 - 生活 家裡比外面還危險！專家曝：這行為染疫風險最高 - 生活 赴美探親返台後確診 30多歲女成彰化第18例 - 生活 4歲童確診 傳北巿一公托已全校停課 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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