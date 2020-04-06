澄清醫院胸腔外科醫師杜承哲指出，在胸部電腦斷層越來越進步、越來越普及的情況下，肺部檢查出有結節的比例，遠比只有照X光的時候要多很多。（澄清醫院提供／台中馮惠宜傳真）

一位50歲的女性不抽菸，還規律運動，卻在健康檢查時發現肺部有14顆肺結節，其中有兩個1.2公分為毛玻璃樣病變，明顯有惡性特徵，另12顆小於0.5公分幾乎沒有惡性特徵，考量全部手術切除，會嚴重影響肺功能，最後醫師以微創手術切除較大且惡性的2個肺結節，患者恢復良好，經追蹤3年也沒有復發的跡象。

澄清醫院胸腔外科醫師杜承哲表示，「抓大放小、除惡安良」是手術的原則，因為小於0.5公分的肺結節，通常是不用立即手術切除，關鍵在發現它、解讀它、追蹤它，這名患者同時發現14顆肺結的確少見。

杜承哲解釋，在胸部電腦斷層越來越進步、越來越普及的情況下，肺部檢查出有結節的比例，遠比只有照X光的時候要多。然而，一般認為，小於0.5公分的肺結節，要是惡性的機率是非常非常低，在未來要變化成惡性或是轉移的機會也不高。

除了大小之外，肺結節的外觀特徵，以及它隨著時間的變化，是非常重要的參考依據。有些患者身上的腫瘤，也許只有1公分，但是惡性的特徵非常明顯，也應該要盡早手術；而有些患者的腫瘤是屬於惡性特徵很低的，要等到觀察有變化，才比較需要手術。

杜承哲指出，肺結節發生的原因可能是空氣汙染、抽菸、工作環境所致，也有可能是自身基因或家族病史造成。而那位50歲的女性患者無抽菸也有運動習慣，竟出現十幾顆肺結節，最可能是自身體質或基因造成。

另，對不需開刀的肺結節，杜承哲強調，患者一定要依照醫師的建議做生活習慣的調整、飲食的建議，並接受門診追蹤。就算真的需要手術治療，通常也表示是早期的肺腫瘤，只要及早完整切除，就能有非常高的治癒機會。

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(中時 )