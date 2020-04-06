新冠肺炎疫情衝擊觀光產業，連帶導遊、領隊也沒團可帶。交通部觀光局日前宣布，紓困2.0版會將「特約」的導遊領隊納入，每月補助1萬元，可領3個月；有導遊認為，雖然是好消息，但應排除有雙重資格請領者，不然相當不公平。

為了替觀光產業紓困，觀光局端出人才培訓課程，讓旅行社、旅館、遊樂園等從業人員及導遊領隊，在公司沒有生意上門的情況下不被裁員，由政府出錢幫員工提升專業，還能請領每小時158元，最高可獲1萬8960元補助。

不過，培訓課程的名額僧多粥少，一名陳姓導遊抗議，她搶了2次培訓課程都沒搶到，前後寫了4封陳情信到行政院長信箱，最後都被轉到觀光局，得到的回函內容都是同一個答覆「請參考人才培訓紓困方案」。

陳姓導遊說，計程車及遊覽車司機都不用搶，每月就能領1萬元補助，補助人數有10萬多人，但台灣實際有上線的特約導遊領隊人數遠遠不及計程車司機的人數，為何幾萬名導遊領隊卻要搶每期僅90個培訓名額？

陳姓導遊建議政府成立專案、放寬勞保局申請失業補助金的條件，政府可以有條件規定，近2年確實有帶團的導遊領隊，可以不用資遣證明得以申請每月1萬元的失業補助，另外，如果已經申請到人才培訓課程者、兼具計程車司機及軍公教身分領退休金者，均應排除在申請專案補助的資格外，不然雙重請領，略顯不公平。

(中時 )