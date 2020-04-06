北市黃姓教育官員，在借調台北市教師研習中心工作期間，被同事發現他涉嫌在研習中心的閱覽區看A片、打手槍，被台北市政府政風處依妨害風化罪送辦。台北地檢署調查時，黃男否認打手槍，承認看A片，但檢方依監視器畫面，認定黃男疑有打手槍的動作，6日依法起訴黃男。

檢方調查，擔任北市某小學行政專員的黃男，借調到台北市教師研習中心工作。2017年間他在研習中心閱覽區內，以私人電腦觀賞A片，並當場打手槍。

另黃男還因使用公用電腦上色情網站，觀賞《強暴美麗巨乳妹》、《Toyko-Hot陰部異常玩弄》、《初次體驗酒店小姐》等A片，有同事看不下去，調閱監視器等資料後，向台北市政府政風處檢舉，政風處將黃送辦。

檢方調查時，黃男坦承曾以私人電腦、公用電腦瀏覽色情網站看A片，但否認打手槍，但檢方勘驗監視器畫面，明顯拍到黃男手部有異常動作，不採信黃說法，今依妨害風化罪起訴。

此外，黃男另被檢舉涉嫌偷拍女同事裙底風光，甚至有媒體爆料，被偷拍的女同事恐高達上千名，甚至有美魔女家長會長也受害。不過檢方並未發現黃有拍攝私密處照片，認為罪證不足，將偷拍部分予以簽結。

(中時 )