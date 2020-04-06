知名作家兼導演九把刀,前年低調跟周亭羽登記結婚，去年底宣布做人成功，九把刀直呼2019年夫妻倆經歷「大喜大悲」，而昨晚孩子出生，是個女兒，九把刀將她的乳名取為「魯拉拉」，藏著一段彌足珍貴而淚點滿滿的玄機。

九把刀今在臉書報喜，心疼老婆為陣痛而苦，然先感謝的卻不是周亭羽，而是已逝愛犬阿魯，「妳的奮力前來，讓我，讓我們必須更愛這個亂七八糟的世界好喔！ok！」，原來狗女兒阿魯去年3月過世，九把刀記錄下愛犬最後的日子，每篇都惹得網友爆哭，而去年底，周亭羽發現懷孕，九把刀透露在阿魯離開後，想念愛犬的夫妻倆，養成了一個習慣，每天努力祈禱狗兒投胎來當他們的孩子，因此得知懷孕後，九把刀認為心願成真，覺得這是經歷阿魯過世的巨大傷心後，平靜下來所得到的「未曾想像的美好」。

昨天周亭羽臨盆，生下的是女兒，而九把刀過世的兩隻愛犬剛好一公一母，周亭羽最愛的「阿魯」性別相符合，對照九把刀之前的願望，認為女兒是阿魯轉生，讓九把刀好開心，「這次我不是二哥哥，我是爸爸了！而且還是妳爸哈哈哈哈哈哈哈，Again！我們一起在這個宇宙裡旅行吧！」，所以決定把女兒的乳名取為「魯拉拉」，因為阿魯生前是隻對吃東西很執著的狗，因此九把刀延續這個設定，對女兒立誓「此生教妳自己開冰箱啦」。

(中時電子報)