證交所將在本周五（10日）下午舉辦2場「第一上市（KY）公司線上財務業務說明會」。分別為捷敏-KY（6525）於下午2:30舉行，接下來為茂林-KY（4935）下午3:30接棒展開。

證交所表示，辦理第一上市公司財務業務說明會目的係提供上市公司與投資人溝通平臺，使投資人了解第一上市公司營運績效，會中將由公司代表以線上直播方式，向投資大眾與機構法人說明財務業務情形及對未來前景的看法。

證交所指出，此次說明會係採Webpro線上直播方式辦理，將不開放現場民眾進場，投資大眾可透過證交所網站同步收看「第一上市公司線上財務業務說明會」實況，了解相關公司及其產業之發展情形，收看網址為http://webpro.twse.com.tw/。

第一上市簡報資料將於會前上傳至會前至公開資訊觀測站法人說明會的資料區，請與會者先行至公開資訊觀測站下載。

(工商 )