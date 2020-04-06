基隆搭車強制戴口罩首日，有高中生沒口罩在車站苦等2小時才上車。（許家寧攝）

計程車司機肯定政府要求強制戴口罩，保護乘客和司機安全。（許家寧攝）

基隆市長林右昌 （左）視察公車循環站，宣島乘車配戴口罩。（許家寧攝）

基隆市今起搭乘公車、計程車需強制戴口罩，否則司機可拒載，最重可開罰，基隆有1名高中生一早出門未戴口罩被拒，買不到口罩的他，輾轉至公車循環站試圖闖關失敗，只能乾著急，直到有好心人伸出援手，他才在9點半才順利上車。

這名家住深澳坑的男高中生說，等到要上車時才知道，市府規定今天開始搭公車要戴口罩，跑遍超商都買不到口罩，十公里的車程，直到9點都還在公車站苦等，還好有人送他口罩，才能順利上車，他認為學生不一定都有口罩，強制規定太極端。

基隆防疫措施今「升級」，市長林右昌9點半至仁二路公車循環站了解民眾搭車情形，他說，最近境外移入的案例非常的多，而且無症狀感染者也偏多，所以一定要提高警覺，一旦鬆懈的話，之前的努力，很可能就會白費，防疫的破口就會出現。

林右昌說，看到市民朋友都很守規矩，也呼籲配戴任何形式的口罩都可以，只要可以避免口沫傳播，保護你我健康，不限定要戴醫療用外科口罩。另外基隆市府6日起也要求市府員工，含各級學校教職員一律要配戴口罩上班。

林右昌表示，之前就宣導市府同仁與洽公民眾盡量戴口罩，今天開始也會強制執行，對於清明連假期間市府員工有無至國家級警報的11處景點，所屬單位主管也都會去了解，藉由強制配戴口罩上班，雙重保障確保市政府的安全。

市府也提醒市民搭乘公車需戴口罩方能上車，違者將可開罰3000元至1萬5000元，也呼籲民眾乘車時盡量不要交談，並盡可能保持適當社交距離，民眾如有發燒或咳嗽症狀，也切勿搭乘大眾運輸工具。

(中時 )