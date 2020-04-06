內政部今起實施彈性上下班，內政部次長陳宗彥上午接受媒體訪問時說，本周三將進一步模擬異地辦公及居家辦公，以便疫情需要時進一步啟動。

針對今天起實施的彈性上下班，陳宗彥表示，在連假前內政部裡已做了規劃，今天起增大彈性上班時間，過去是8點到9點上班，為了要分散人流，所以彈性上班改為7點半到9點半，好處是同仁搭乘公共運輸系統時間可以錯開，也可錯開人潮，搭乘電梯也可分散人潮，午休時間也不必擠在同一個時間。

陳宗彥並說，本周內政部也會完成先前部署，包括異地辦公連設備電話及資訊系統都建置完成，本周三時一部份人員會居家辦公，一部分人員異地辦公室，事先做好模擬，未來針對疫情有必要時，可立即啟動。

此外，對內政部員工若在連假期間到11個熱門景點遊玩，陳宗彥也說，希望相關同仁採取自主健康管理，上班時全程配戴口罩，今天一早內政部已請人事處進行調查，希望同仁依規範進行。

(中時 )