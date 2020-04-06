高雄市長韓國瑜在2020總統大選期間，不斷遭抹黑攻擊、造謠，抱女嬰親吻額頭一事，更是鬧得沸沸揚揚，其中韓黑臉書社團「只是堵藍」PO文直指韓國瑜未經父母同意，對嬰孩又親又抱，不過該則新聞卻被收錄到日本NHK假新聞特輯。

韓國瑜大選期間出席新北市寶寶爬行比賽，因抱起、親吻嬰兒頭部，嬰兒大哭，引發喧然大波，一度傳出韓國瑜未經父母同意。不過，女嬰父母出面澄清，「我們不是韓粉，也沒有不同意韓市長抱女兒」、「女兒平常給媽媽以外的人抱都會哭」。

只是堵藍文章被收錄在NHK假新聞特輯。（圖／摘自只是堵藍臉書）

近日有網友發現，日本NHK電視台在做假新聞特輯，剛好拿這次台灣選舉當例子，其中引用「只是堵藍」2019年12月23日的一則PO文，「喔～～原來韓導沒有經過嬰孩父母，就對嬰孩又親又抱啊！！小孩子記得要去收驚一下唷！」

此消息被分享到臉書社團「澄清唬」，酸說「恭喜只是堵藍FB粉絲團，榮獲日本NHK電視台，認證散播假訊息！#台灣之光 #讓世界看見台灣」。網友也留言表示，「太好終於國際認證了」、「台灣剩餘的價值1450」、「讓國際看見台灣啊～真是了不起」。

(中時電子報)