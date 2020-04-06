美國新冠肺炎疫情將進入關鍵2周，美國公共衛生局長亞當斯警告，全美將面臨「珍珠港或911時刻」。

美國已經有33萬人感染新冠肺炎，昨（5）日死亡人數再創新高，呼應美國總統川普先前指將有更多人喪命的說法，美公共衛生局長亞當斯（Jerome Adams）周日表示，多數美國人將迎來「最艱難、最悲傷的」一周，全美將面臨「珍珠港或911時刻」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，截至今（6）日，美國新冠肺炎確診人數已突破33萬人，至少337,274人感染，美國周日新增1,344例死亡案例，是疫情爆發以來單日最高，累計至少有9,633人喪命。

美國總統川普4日預告，美國將迎來最艱辛的2周，預計本周將會有更多人喪命，要美國人作好心理準備。呼應川普的說法，美國公共衛生局長（The U.S. Surgeon General）亞當斯接受「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）專訪時表示，對大多數美國人而言，本周將會是「最艱難、最悲傷的」一周，「這將會變成我們的珍珠港時刻或911時刻，差別只在於不只是地方性的，而是發生在全美國各地。」

他說：「我希望美國人了解，不管這一周有多麼艱辛，隧道盡頭總有光明。」

美國總統川普周日晚間在白宮的疫情記者會上也援引同一句話，稱已經看到了疫情盡頭的曙光，川普表示，「我們都知道我們必須達到某個階段，就死亡數來看那將會是個非常可怕的階段，但同時也是一個事情開始轉變的時間點。」

他說：「我們現在已經非常接近那個程度，接下來1周、下2周，我認為將會非常困難。」

不過，對比川普的樂觀，美國衛生官員的態度則顯得相當保守，同一天稍早，美國國家過敏與傳染病研究院主任佛奇（Anthony Fauci）接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）專訪時才坦承，美國根本還沒控制住新冠肺炎疫情，「我們正在努力控制住它。」他說，不管民眾是看到案例趨緩或是聽到曙光浮現等說法，都無法改變明天情況將會很糟糕的事實。

(中時電子報)