華擎(3515)上周法說會後，法人出報告上修全年營收估值，在毛利率方面今年估可達18.4%，稅後淨利10.77億元，EPS上看7.81元。該個股早盤大漲逾8個百分點，挑戰前高。今年以來的新冠疫情股災，華擎表現抗跌且領漲。

法人指出，近年因高速傳輸、大數據分析需求上升，帶動資料中心建置需求增加，推升伺服器產業蓬勃發展。因龐大資料量使得伺服器建置需求量超越一般IT類產品，根據研調機構Digitimes的資料顯示，伺服器產業較PC相關產業表現逆勢向上，已呈現連續五年正成長。2020年在Data Center廠商重啟拉貨之下，預估出貨量1644萬台，年增5.6%。

華擎伺服器目前主要為Tier 2及Tier3客戶。經過數年的布局後，目前伺服器的主要客戶已超過十家，包括中國、美國、歐洲，2019年營收比重約20%，年增長88%，2020年除原有的客戶需求成長外，亦將加入新的客戶，預估華擎今年伺服器營收比重將提升至24.5%，約當營收為40億元，年增49%，持續呈現大幅成長。

(時報資訊)