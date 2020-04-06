新冠肺炎疫情延燒，清明節連假時許多民眾藉機出遊，但外界發現部分攤販、小吃等業者未配戴口罩，憂心恐有防疫破口，衛福部政務次長何啟功今天表示，夜市、傳統市場等也會納入配戴口罩的範圍內，新的指引最快今天就會發布。

中央流行疫情指揮中心日前針對包括阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮等及墾丁觀光景點發布警報，提醒民眾出遊時應與他人保持室內1.5公尺及室外1公尺以上之社交距離，若無法保持社交距離，則應配戴口罩，保護自己及他人。

立委陳瑩今天在社會福利及衛生環垃委員會中質詢時表示，連假期間曾赴部分餐廳用餐，但未見配戴口罩，是否有指引？

何啟功回答，中央流行疫情指揮中心擬針對夜市、傳統市場、餐廳等也納入配戴口罩的範圍，新的指引預計今天或明天會公布。

(中時 )