協助隱匿檢疫隔離者 時力呼籲應開罰 12:262020/04/06 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 時代力量立委王婉諭（左）、台北市議員林穎孟（右）6日呼籲，政府相關單位應針對蓄意協助或隱匿檢疫隔離者趴趴走的民眾開罰。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 時代力量立委王婉諭、台北市議員林穎孟6日召開記者會表示，居家檢疫者數量眾多，已造成基層員警、里長負擔，政府雖對趴趴走的居家檢疫者開罰，卻有發生家人朋友協助隱匿、代接電話的情形發生，呼籲政府相關單位應針對蓄意協助或隱匿檢疫隔離者趴趴走的民眾開罰。 (中時 ) #檢疫 #居家 #政府 #隔離者 #呼籲 也許您會感興趣 推薦閱讀 居檢落跑 北市開出第2張百萬罰單 04:102020/04/02 地方新聞 金山警防疫結合科技 實施居家隔離及檢疫管制 03:012020/04/02 生活 德國妹大讚台灣居家檢疫 臉蛋太美焦點歪樓 09:012020/04/02 日常 只差幾小時誤以為期滿 苗縣居家檢疫男恐面臨10萬元罰款 16:282020/04/02 生活 與確診者接觸未受疫調 疫情中心籲民眾主動打1922 15:232020/04/03 生活 居家檢疫情侶 陳屍租屋 04:102020/04/04 社會新聞 居家檢疫情侶隔離第二日雙亡 警：探視有聽到電視聲 10:002020/04/04 社會 澎湖縣政府慰問慰問在台居家檢疫鄉親 祝福早日出關 10:592020/04/04 社會 居檢推加強版 腹瀉納通報條件 04:102020/04/05 生活新聞 慈濟贈送安心祝福包 豐富竹縣關懷包內容 12:232020/04/05 生活 生活熱門新聞 高雄為何0本土感染？網揭這習慣是關鍵 - 生活 一個月前的義大利？急診醫憂：台灣人準備後悔 - 生活 冷空氣發威 氣象局：濕冷到周四 這天最凍 - 生活 家裡比外面還危險！專家曝：這行為染疫風險最高 - 生活 學校急查清明旅遊史！到過11風景區「先請假1周」 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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