時代力量立委王婉諭、台北市議員林穎孟6日召開記者會表示，居家檢疫者數量眾多，已造成基層員警、里長負擔，政府雖對趴趴走的居家檢疫者開罰，卻有發生家人朋友協助隱匿、代接電話的情形發生，呼籲政府相關單位應針對蓄意協助或隱匿檢疫隔離者趴趴走的民眾開罰。

(中時 )