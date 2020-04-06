每年4、5月間是螢火蟲大量出沒的季節，不少熱愛生態的人會趁這個時候到全台各地的賞螢步道欣賞螢光之美，不過今年由於新冠肺炎疫情影響，像是高雄那瑪夏原訂舉辦賞螢季活動後來宣告取消、白河南寮社區謝絕賞螢客，而「二○二○台南楠西梅嶺賞螢季」則決定續辦，但配合防疫工作，遊客將採總量管制、實名制報名。

台南市觀光旅遊局表示，每年4、5月，台南楠西梅嶺伍龍步道是全台賞螢重要景點，今年梅嶺賞螢季預定4月18日起為期3週，雖逢武漢肺炎疫情，但考量梅嶺屬開放式景區，若停辦活動，遊客還是會自行上山，屆時反因缺乏交通管制，恐造成入山秩序混亂，也不利於全民防疫。

賞螢活動一律採總量分流的線上實名報名機制辦理，4月18日至5月3日共計6天假日，每日計有2個時段可報名與分流上山，每個時段的名額以500人上限。為加強防疫宣導，沿途兩公里的賞螢步道間加強防疫宣導標示（戴口罩及保持適度社交距離等）及安排定點人員管制與宣傳。

※賞螢須知：於賞螢步道行走時，務必以紅色玻璃紙包裹手電筒，並抵達賞螢地點後關閉手電筒，減少對螢火蟲的干擾。也請勿大聲喧嘩，不要捕捉、追趕螢火蟲。

今年二○二○台南楠西梅嶺賞螢季將採實名制線上報名。（圖／於去年賞螢季拍攝，台南市觀光旅遊局提供）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)