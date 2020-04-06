今是清明連假後的第一個上班日，新北市府防疫全面升級，除了入府洽公需全程配戴口罩外，新北市長侯友宜宣佈，連假期間曾到11處高風險熱點的市府員工，必須向人事處自主通報，自主健康管理14天，盡量在家在班。

清明連假剛過，疫情指揮中心4日針對11個景點發布國家級警報，包括阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮以及屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點）。

侯友宜表示，今年連假各地人潮減少約7成，各地風景區也改採分流管理，落實防疫工作，今正式開工，已請人事室通報所有市府同仁，若連假期間有去過11個警報區的員工，必須自主通報，自主健康管理14天，盡量在家上班，「未來還有5月1日勞動節連假，新北市要超前部署。」

此外，新北市府2月1日起改採雲端打卡，員工進入市府大樓後，以私人手機APP打卡，減少接觸打卡指紋機。

(中時 )