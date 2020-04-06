國民黨革實院長羅智強今天在臉書發文，引述王健壯教授的文章《這個獨立機關忘了我是誰》指出，趁著國人都在關注防疫，民進黨濫權擴權的新威權之路，沒有一刻停下腳步。有1450大隊、滿山滿谷的綠媒、像東廠般舔朝廷的網紅還不夠，民進黨透過NCC，跋扈地干預 TVBS和中天的運作，打壓新聞自由。他看完王教授文章的感想是，若馬政府時敢做這些事，早被綠營亂棒打死；最後讓他講個笑話，聽說台灣有個政黨的名字叫「民主進步」。

羅智強說，根據王健壯教授的文章《這個獨立機關忘了我是誰》指出： TVBS從去年8月更換董事長與董監事後，NCC雖然開會多次，卻拖延至今仍未通過這項人事變更審查案。

該文指出，NCC審查未決的理由是什麼？說來不可思議，其一、T台副董事長雖擁有三成多股份，但他「一直都沒有經營權與發言權」，何以如此？ NCC要請他「到會陳述意見」；其二、T台新任董事長據說常到新聞部走動，恐有干預新聞走向之嫌，NCC也要他「到會說明」。

但董事擁有股份的多寡，跟他有多少經營權與發言權並不一定成正比關係，股東出錢投資後是否過問經營，那是他個人選擇，大股東若想爭取經營權與發言權，也自有其所委派的董監事可依法為之，又何勞NCC過問？

該文也說，至於董事長常到新聞部走動，就引申出他可能有干預新聞走向的疑慮，更是滑天下之大稽。董事長干預新聞，當然是專業所不容，但若他真有心干預，方法多得不計其數，又何需到新聞部走動始可為之？

而前兩天T台副董事長終於到會陳述意見後，NCC不但未讓審查案過關，反而對Ｔ台又增加了更多要求，NCC對T台的要求一次比一次增加，擺明了就是要把這家電視台管得死死的。

該文質疑，NCC可以擴張解釋組織法所列舉的職掌規定，而恣意干預媒體內部事務至此程度嗎？NCC批評中天一位政論節目主持人的風格「非常不敢苟同」，甚至教導中天說「主持人應該扮演司儀角色，不是扮演主導角色」，政府官員變身以傳道授業的老師自居。

羅智強說，看完王教授的文章，他的感想是，如果換在馬政府時敢做這些事，早被綠營亂棒打死。最後讓他講個笑話，聽說台灣有個政黨的名字叫「民主進步」！

(中時 )