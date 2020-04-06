連假最後一天，台中市和平區發生兩件獨攀者山域意外事故，消防人員冒雨上山救援。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真）

由於新冠肺炎疫情持續升溫，民眾捨棄室內活動，紛紛改投入大自然懷抱，台中市和平區5日發生兩件獨攀者山域意外事故，高姓與張姓登山客分別於八仙山主峰及池有山迷途險失溫，台中市消防局第二救災救護大隊消防員冒雨急救援，順利完成任務。

第二救災救護大隊指出，連假最後一天，轄區發生兩件獨攀者山域意外事故，第一件是發生在和平谷關地區，一名高姓登山客攀登八唐O型縱走於過八仙山主峰往唐麻丹山下切約300公尺處迷途；第二件是發生在和平區聖稜線，一名張姓登山客於池有山往新達山屋時迷途。

第二救災救護大隊表示，兩迷途登山客險失溫，消防人員藉由 GPS定位輔助系統，主動發送GPS定位輔助系統簡訊至報案民眾手機號碼，經民眾點選簡訊內建的連結網址後，即可自動回傳定位座標，在確認座標後，立即派人冒雨前往救援，分別順利救回2人。

第二救災救護大隊強調，民眾若要登山，必須安排留守人並留下詳細登山計畫書，並攜帶GPS，如不幸發生迷途，可立即透過119求救。依據台中市登山活動管理自治條例第六條規定，登山活動範圍涉及特殊管制山域，應由領隊帶領之，，如違反規定，將處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

(中時 )