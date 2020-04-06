為加強新冠肺炎(COVID-19)防疫應變工作，即日起除進站依規定需戴口罩外，高捷也首設捷運「全自動紅外線體溫檢測」感應閘門，並於6日假高捷紅線生態園區站試辦，高雄市政府交通局長鄭永祥親自到場視察，並表示肯定。

該裝置可自動檢測進閘門旅客體溫，如發現體溫超過37.5度，閘門將無法感應開啟，需進行複檢，若複檢超過38度，則通報並協助就醫。

高捷在防疫期間針對車廂、車站消毒不遺餘力，除第一線服務人員全面配戴口罩，全線車站服務台前均配置乾洗手消毒液外，針對旅客接觸較頻繁之機器設備如自動售票機觸控螢幕、驗票閘門、樓梯扶手、電扶梯扶帶、廁間門把等每4小時即加強清潔消毒一次，也會固定更換車廂空氣過濾迴風口濾心，讓車廂空調維持在安全舒適的無菌狀態，目前在人潮大站紅線三多商圈站、美麗島站、高雄車站、巨蛋站、左營站也架設紅外線體溫量測儀，請民眾安心搭乘。

因應政府防疫升級，高捷與摩電智能公司共同開發，在高捷R15生態園區站首設「全自動紅外線體溫檢測系統-防疫之眼」感應閘門，後續將陸續裝設於其他適當車站。該設備具備大面積覆蓋、即時多點監測與遠程聯網控制等多項優點，自動於旅客進閘門時偵測體溫，凡偵測到體溫超過37.5度的旅客，將連動控制驗票閘門禁止通行，並於螢幕提示「您的體溫過高，請洽站務人員」，經人員進行複測確定超過38度者，將規勸儘速就醫或改搭其他交通工具。

高捷運量受疫情影響，假日運量跌50％，平日跌45％，虧損持續擴大，希望政府在協助企業紓困方面，能考量恢復大眾運輸電價優惠或適用經濟部水電優惠方案，也希望振興券使用範圍可以擴及捷運車資或月票使用。

高捷也特別呼籲民眾配合中央防疫政策，搭捷運請戴口罩，違者將拒載並開罰；另境外返國或被要求居家檢疫、隔離之民眾，實施期間切勿私自外出或搭乘大眾運輸工具，以共同維護其他旅客安心搭乘之權利，也避免違法挨罰。針對應居家檢疫、隔離之民眾，倘私自外出搭乘高捷，增加其他旅客感染風險，及影響民眾搭乘意願，致損害高捷權益者，該公司將依法求償，希望大家關心自己也關心別人。

(工商 )