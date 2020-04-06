工業電腦大廠研華（2395）雖受新冠肺炎疫情影響，2020年首季營運動能轉弱，但接單狀況優於去年同期、客戶並未砍單，隨著中國大陸昆山廠產能全數恢復，第二季雖需觀察歐美疫情影響，整體營運前景看法不悲觀。

研華3月17日股價下探到219元的14月低點，1個月波段跌幅達3成，近日股價止跌回升，於240～250元區間盤整。今（6）日在買盤敲進下放量勁揚，最高上漲5.73％至258.5元，早盤維持逾5％漲幅，領漲工業電腦（IPC）族群。

受新冠肺炎疫情干擾中國大陸昆山製造中心復工進度及物流，研華2020年2月自結合併營收32.31億元，月減達18.49％、年減9.51％，創近2年低點，但仍創同期次高。累計1～2月合併營收71.59億元，年減7.12％，續創同期次高。

展望首季營運，由於疫情影響昆山廠復工進度，加上出貨遞延、供應鏈短缺影響，研華預估合併營收落於3.65億～3.75億美元，年減5～10％，毛利率37～39％，營益率11.5～13.5％。由於今年業外無處分收益挹注，獲利可能出現雙位數衰退。

展望第二季營運，研華經營管理總經理暨財務長陳清熙先前表示，由於部分原物料可能短缺，尚無法判斷業績走勢，但目前接單比去年同期成長。董事長劉克振亦指出，客戶並未出現砍單狀況，對於未來營運展望不悲觀。

截至4月1日，研華全球員工中僅1名巴西員工確診新冠肺炎，目前持續康復中。生產狀況方面，昆山製造中心產能已全數恢復、出貨亦恢復正常，額外增產2成的台灣製造中心，與日本製造中心產能及出貨均正常。

至於全球各區組裝產線狀況，研華在台北、中國大陸昆山及日本福岡的產線營運、出貨均正常，產能全數恢復。歐洲及美國方面，目前營運及出貨狀況均正常，但位於加州及伊利諾州的美國產能目前僅6成，位於荷蘭、波蘭、德國的歐洲產能則達95～115％。

研華2019年合併營收創541.44億元新高，年增11.12％。毛利率升至38.97％，營益率17.05％創近12年高點。歸屬母公司稅後淨利73.51億元，年增16.87％，每股盈餘（EPS）10.51元、首度賺達1股本，雙創歷史新高。董事會擬配息7.8元、配股1元。合計派利8.8元。

(時報資訊)