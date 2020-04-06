韓國國內與全球的新冠肺炎新增確診病例均見放緩，使投資人對疫情可望已經到頂的信心為之一振，以及受美股期貨大漲激勵，周一南韓KOSPI指數盤中大漲2.04%，為1,760.70點。

美國總統川普周日表示，已看到美國部分疫情熱區的新冠狀病毒危機「正趨於平緩」，受此激勵，美股三大指數期貨漲幅持續擴大，目前皆漲逾3%。

南韓周一公布新冠狀病毒確診病例新增47人，為2月29日該國疫情達到最高峰以來首度跌破50例。

韓元跌0.33%，報1,235.0兌一美元。

(時報資訊)