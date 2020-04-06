《韓股》看好疫情趨緩＋美股期貨勁揚 韓股漲逾2％ 11:422020/04/06 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國國內與全球的新冠肺炎新增確診病例均見放緩，使投資人對疫情可望已經到頂的信心為之一振，以及受美股期貨大漲激勵，周一南韓KOSPI指數盤中大漲2.04%，為1,760.70點。 美國總統川普周日表示，已看到美國部分疫情熱區的新冠狀病毒危機「正趨於平緩」，受此激勵，美股三大指數期貨漲幅持續擴大，目前皆漲逾3%。 南韓周一公布新冠狀病毒確診病例新增47人，為2月29日該國疫情達到最高峰以來首度跌破50例。 韓元跌0.33%，報1,235.0兌一美元。 (時報資訊) #全球 #疫情 #韓股 #美股期貨 #漲逾 也許您會感興趣 推薦閱讀 權威期刊最新報告 武漢封城 避免逾70萬人確診 04:102020/04/02 兩岸要聞 陸證監會擬對防疫抗疫企業IPO和再融資優先審核 23:152020/04/02 兩岸 疫情嚴峻 影院苦等政府按暫停鍵 04:102020/04/03 生活新聞 影院硬撐 盼政府補助短期歇業 04:102020/04/03 生活新聞 武漢社區4月8日解封 恐生變 04:102020/04/04 兩岸要聞 AI人工智慧扮救市主 04:102020/04/06 投資理財 連假遊熱門景點 祭居家辦公或自主管理 動作比政院快 企業防疫超車 01:202020/04/06 政治要聞 沒想到陳時中沒想到 04:102020/04/06 時論廣場 還有地方可以花錢 04:102020/04/06 時論廣場 謊稱政府要徵收口罩 酒精代銷業者遭起訴 09:542020/04/06 社會 財經熱門新聞 疫情堪比噩夢！川普喊恐死24萬人 比爾蓋茲有話要說 - 財經 過完清明如何操盤？散戶4月賣股票的下場… - 財經 逃命！巴菲特狂賣這2檔套現百億 背後真相… - 財經 1杯咖啡害慘散戶！謝金河驚曝背後3大幫兇 - 財經 清明連假曾遊11個熱門景點 國發會：可申請在家辦公 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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