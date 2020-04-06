國立金門大學校園防疫超前部署，4月8日起進行為期2周的全校性調整授課方式及線上遠距教學演練，原則上學生可不用到校，模擬實際「停課不停學」狀況，希望提前為降低清明連假人流帶來潛在風險，校園出現群聚感染的可能性，做好因應準備。

金大表示，該校教職員工生近5000人，幾占金門常住人口的1／10，在清明連假往返台金兩地人流增多下，傳染風險相對增高，加上金門當地醫療體系的可用資源和能量有限，基於保護師生與地區居民健康的社會責任，敲定在不影響學生學習權益的前提下，進行線上「遠距教學」的大規模演練，為日後一旦疫情擴大，必需持續進行線上遠距教學，做好各項準備。

金大說明，此次線上遠距教學的演練已根據教育部的相關規範完成通報，演練期間的教學將分為同步及非同步方式進行，並應用校園數位教學與多種線上平臺來進行課程教學、互動及成效衡量。若屬不適合遠距教學課程性質如實驗／實作課程，將配合調整時段或上課地點，利用疫情結束後的假日或課間進行「補課」。

演練期間教師也將切實掌握學生動向，除使用「線上點名系統」了解學生出席狀況之外，也將記錄各項授課動態。針對學生未於公告授課時間參與教學活動時，教師將以電話或通訊軟體方式進行關懷。期間，全校學生仍將透過回報系統進行自主健康管理，向學校回報體溫與各項呼吸道的健康狀況。

校方已於3月25日至3月27日舉辦3場「遠距教學工具工作坊」，針對各項線上平臺的操作進行教學與使用上的分享，並將工作坊的檔案上傳至網路平臺供老師們進行準備遠距教學時的參考。

校方在清明假期前也主動調查學生對線上遠距教學的意願，結果獲得學生高度認同。金大表示，未來將根據此次演練結果進行各項動態調整，並依最新中央流行疫情指揮中心及教育部的通報，隨時進行各項校園防疫工作的更新。

(中時 )