罷韓團體6日一早就準備「國瑜市議會」匾額，到議會前「踢館」。（林宏聰攝）

受新冠肺炎影響，高雄市議會7日將開程序委員會，討論是否延後開議，但綠營早已預告國民黨團為了保護韓國瑜，將主導延後1個月開議，罷韓團體6日一早就準備「國瑜市議會」匾額，到議會前「踢館」，民進黨議員高閔琳也開記者會，揚言若藍營執意延會，就應變更議程提早總質詢，「不能讓韓國瑜藉防疫理由逃避質詢」。

對此，國民黨高市議會黨團總召曾俊傑表示，此時是全民防疫關鍵時刻，大家應該放下政黨歧見，共同防疫度過這個危機時刻，不要用政治口水打擊防疫工作，議會如果延會只是防疫考量，因為中央也明訂室內100人、戶外500人的活動停辦，「如此明白的道理就是有人視而不見，裝聾作啞就只為了達成自己的政治目的」。

國民黨打算將高市議會開議時間順延1個月的消息傳出，被外界認為想把總質詢時程往後拖過罷免投票，幫韓國瑜減輕壓力，罷韓團體4名領導人6日上午前往議會，作勢拿「國瑜市議會」匾額遮住「高雄市議會」字樣，並呼口號表達不滿。

隨後，參選民進黨高雄市黨部主委的菊系議員高閔琳也召開記者會，強調罷韓投票日可能落在6月13日星期六，若議會延會1個月，市長總質詢就會在6月底，避過罷韓投票，質疑國民黨團根本是護航，再次靠人數優勢讓韓國瑜請「韓假」。

她說，台北市議會都不延期，為何高雄市議會需要延？如果真要延後開議，她個人建議變更議程，5月中旬開議、市長施政報告後馬上進行總質詢，「韓國瑜平常沒有行程，像縮頭烏龜一樣，整天躲下去不是辦法吧？」

民進黨議員康裕成也在臉書發文，強調防疫很重要，但議會曾安排「遠端開議測試」，國民黨總召卻以疫情為由主張延會1個月，還扯謊說「議會還未建置視訊連線」，她質疑「是韓國瑜怕總質詢，不是議員怕肺炎」，痛批國民黨議員用疫情掩護韓國瑜。

國民黨高市議員李亞築強調，議會是否延期當然是看疫情，難道新北延會，市長侯友宜也是要逃避質詢嗎？延期又不是從此不必質詢，無論如何還是得接受議員監督，哪有逃避的問題。

至於調整質詢議程，李亞築認為，硬要修改未免太政治思考；她更諷刺說，沒想到防疫也得置於政治運動之下，難道是「防疫誠可貴，生命價更高，若為奪權故，兩者皆可拋？」

(中時 )