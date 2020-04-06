新冠肺炎疫情看不到盡頭，全球體壇幾乎停擺，台灣中華職棒卻能在4月11日如期開打，連美國知名商業雜誌《富比士》也特別撰文介紹，提到台灣防疫有成，讓比賽進行是「壯舉」，這可是連美國也做不到的事。

美國是受到疫情衝擊最深的國家，累計超過30萬確診病例是全球最多，運動賽事全面暫停，昨日美國總統川普與NBA、NFL等運動聯盟主席開會，討論前景時提到，「希望球迷很快就能回到球場。」

而台灣優秀的防疫行動正做到連美國都達不到的目標，《富比士》雜誌上海分社社長范魯賢（Russell Flannery）特地撰文介紹，他提到台灣有著令人羨慕的防疫成就。

雖然台灣距離爆發疫情的發源地中國大陸僅100英里，不過早早啟動旅遊限制，讓台灣及時阻止疫情擴散，目前僅有363例確診，連知名美國歌手芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）也連發3條推特讚賞台灣的防疫成果。

也因此中職才有本錢開打，不過為了防疫，范魯賢也介紹中職將採閉門比賽，所有進出球場的人員，包含球隊、媒體在內，都將控制在200人以內，不過比賽至少能打，轉播單位及球迷、廣告商都受益。

范魯賢也提及了中職的背景，成立於1989年，也有一些球員前往大聯盟打球，例如王建民和林子偉，中職開幕戰是11日由樂天桃猿對上中信兄弟。

范魯賢90年代曾在彭博社、亞洲華爾街日報擔任台灣區記者，非常關注台灣經濟與金融市場，也能說流利的中文。

(中時 )