知名兒童發展醫學專家王宏哲，被曾姓網友質疑不具醫師資格，憑什麼上電視談教養小孩、育兒經，事後王男在臉書粉絲專頁澄清，從未說過自己是醫生，還自責連累妻子一起被「酸民」辱罵，曾男認為王以「酸民」辱罵他，提告王涉嫌妨害名譽等罪，台北地檢署認定王罪嫌不足，6日將王不起訴。

王宏哲因常上電視節目分享親子教養問題、臉書粉絲團有115萬人追蹤，是知名兒童發展醫學專家。

不過，曾姓網友去年2月在PTT上PO文質疑王宏哲並不具醫師資格，卻在媒體上自稱醫師，沒有資格談小孩教養。王得知後，遂在臉書粉絲專頁發文澄清，解釋他在長庚大學醫學院就讀時，曾受過親子教養課程相關訓練，也從未說過自己是醫生，他是職能治療師，醫師頭銜都是廠商不慎誤植。王還自責他連累妻子一起被「酸民」辱罵。

事後曾男認為王的澄清文中的「酸民」一詞，是針對他，認為他查遍資料，確實發現王不具醫師資格，卻在媒體大談育兒經，才發文批評，發言內容有經過查證，並非毫無根據，卻被說成是「酸民」，已毀損其名譽，控告王涉嫌妨害名譽。

檢方認為，王的澄清文只是抒發情緒，未明確針對何人發文，沒有妨害名譽犯意，另被控作偽證部分亦罪嫌不足，因此將王不起訴。

(中時 )