高雄市長韓國瑜6日上午出席「鐵路地下化園道工程、高雄計畫區」動土典禮，強調要繼續拚市政。面對高市議會議期可能延後一個月一事，新聞局長鄭照新強調「高市府隨時做好向議會報告的準備」。
「立法院何時開議，也不會去問行政院」。鄭表示，議會何時開議是議會自主的問題，高市府已經做好準備，「向議會報告」本來就是市府的職責，也尊重議會的自主。
高雄市鐵路地下化路線由左營區向南延伸至鼓山區，再向東延伸至三民區、苓雅區，最後銜接至鳳山區。鳳山及左營計畫區園道開闢工程已分別於2019年11月及今年1月動工，高雄計畫區的工程則於6日動工。
韓國瑜表示，今天是用辦喜事的心情參加「鐵路地下化園道工程、高雄計畫區」的動工典禮。鐵路銜接豐富的人文歷史文化，地下化後，沿線的立體交通設施平面化之後，搭配園道景觀工程，將形成都市的新核心園道，帶動休閒、觀光產業的成長。
「每項市政的推動，都是在增加高市的競爭力及市民幸福感。」韓國瑜要求工程要快、好、又扎實，也強調開工後要繼續拚市政。
媒體問鄭照新、罷韓審查進度是否會提早，鄭表示一切尊重高市選委會做法，依法行政辦理，高市府不能、也不應該介入。
清明連假後可能爆發疫情，鄭強調，高市府將比照國發會，調查府內同仁有無在連假期間造訪11個國家級警報的景點，若有的話，將勸導進行自主管理。有出現不舒服症狀者，將讓其改為居家上班。
(中時 )
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